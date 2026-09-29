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L’Etna si risveglia con forza: nube di cenere alta 4 km e allerta rossa

di Redazione Web
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Ha ripreso vigore l’emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell’Etna che produce una nube eruttiva alta circa quattro chilometri. La dispersione è in direzione sud. È quanto emerge dall’avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania che è risalito da arancione a rosso. Il massimo grado di allerta

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3.

Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 15:00 ora locale di oggi 29 settembre.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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