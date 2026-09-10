Palermo

Rapina e spari a Mondello, arrestati due uomini: c’è anche un giro di droga e armi

di Redazione Web
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Sparò al titolare di un ristorante di Mondello ferendolo alle gambe durante una rapina, e ora dovrà rispondere davanti alla giustizia insieme a un complice. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marco Ferrante, 35 anni, e Alessio Muratore, 26 anni, ritenuti responsabili del colpo messo a segno il 24 luglio 2023. L’inchiesta della Procura di Palermo coinvolge complessivamente dieci persone, tra cui altri otto indagati, sei uomini e due donne.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile insieme al commissariato San Lorenzo, non si sono limitate a ricostruire la dinamica della rapina, ma hanno permesso di far emergere anche un giro di traffico di droga e armi.

La rapina e gli spari

Quella notte il ristoratore, uscito dal locale insieme alla compagna e diretto verso casa con l’incasso dei giorni precedenti, si è trovato improvvisamente circondato da tre malviventi che gli hanno intimato di consegnare il denaro. Tenuto sotto minaccia con un’arma per lunghi minuti, l’uomo ha raccontato agli investigatori di aver creduto che la pistola fosse caricata a salve, tanto da aver invitato lui stesso il rapinatore a fare fuoco. Il malvivente ha invece esploso due colpi contro le gambe della vittima, prima di darsi alla fuga con i complici.

Determinante per l’identificazione dei responsabili è stato l’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che ha permesso agli agenti di ricostruire la fuga della banda verso il quartiere Zen a bordo di una Skoda Fabia Station bianca. Lo stesso veicolo, secondo gli inquirenti, era già stato utilizzato dal gruppo per effettuare sopralluoghi nei giorni precedenti al colpo.

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