Madre e figlio morti nella cisterna, Partinico li saluta tra gli applausi

Partinico ha dato l’ultimo saluto a Rosalia La Manna, 37 anni, e a suo figlio Vincenzo Troia, di 21, morti dopo essere scesi in una cisterna interrata nel garage di casa, in via Lorenzo Perosi. I due erano andati a recuperare alcune reti per la raccolta delle olive. Nel serbatoio non c’era ossigeno, ma anidride carbonica prodotta da residui vegetali. Il sindaco Pietro Rao ha proclamato il lutto cittadino.

I funerali si sono svolti nella chiesa del Santissimo Salvatore, dove il paese si è stretto attorno alla famiglia in un abbraccio commosso.

Il corteo tra gli applausi

Le due bare hanno lasciato via Lorenzo Perosi accompagnate da un lungo corteo. Lungo il percorso tra le strade del paese i nomi di Rosalia e Vincenzo sono stati gridati più volte dalla folla, in mezzo agli applausi. Dietro i feretri camminava Giuseppe Troia, marito e padre delle due vittime.

In chiesa ad attendere le salme c’erano parenti e amici. La funzione è stata celebrata da don Natale Centineo, parroco del Santissimo Salvatore.

L’omelia di don Natale: “Non è stato un errore”

Rivolgendosi direttamente al vedovo, il sacerdote ha parlato di una morte arrivata all’improvviso e senza segnali. «Giuseppe è vero che non te lo spieghi davvero il perché di questa morte così improvvisa e senza preavviso», ha detto durante l’omelia. Poi il ricordo di Rosalia: «Tua moglie acuta, premurosa è stata una madre capace di non guardare al rischio di perdere la vita pur di scendere e prendersi cura di suo figlio. Sfido chiunque a dire che è stato un errore. Perché questo non è un errore, ma è l’amore che ha spinto Rosi a scendere giù da suo figlio. Madre eroina che non ha guardato la propria vita, ma è andata incontro anche alla morte pur di provare a salvare suo figlio. Chi non avrebbe fatto lo stesso?»

Il parroco ha allargato poi il discorso a una riflessione sul modo di vivere: «Spesso passiamo il nostro tempo, i nostri anni, ad accumulare beni, i soldi, cose materiali e poi davanti al dramma di una morte ci rendiamo conto che tutto quello che abbiamo messo da parte non è servito a nulla. Ma perché viviamo male la nostra vita».

Lutto cittadino

Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa della madre e del figlio.