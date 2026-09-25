Incidente tra via Altofonte e via Olio di Lino, Nunzio La Torre muore un 39enne

È morto Nunzio La Torre, il trentanovenne palermitano rimasto coinvolto alcune settimane fa in un grave incidente stradale all’incrocio tra via Altofonte e via Olio di Lino, a Palermo. L’uomo si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico, dove le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

La Torre viaggiava a bordo del proprio scooter Peugeot Geopolis insieme alla compagna quando, secondo la ricostruzione degli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, si è scontrato con una Nissan Qashqai guidata da un trentunenne. Il mezzo a due ruote proveniva da via Olio di Lino, strada dotata di segnale di stop, mentre l’auto stava svoltando a sinistra per immettersi sulla stessa via.

Le lesioni riportate nello scontro

L’impatto tra i due veicoli ha proiettato a terra entrambi gli occupanti dello scooter. La Torre è stato trasportato in codice rosso al Civico, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di chirurgia vascolare per arginare le emorragie provocate dalle fratture al bacino e da diverse lesioni interne. Nonostante le cure, il quadro clinico non ha lasciato scampo e il trentanovenne è deceduto dopo settimane di ricovero.

Aperta un’inchiesta per omicidio stradale

La Procura ha aperto un fascicolo a carico del conducente della Nissan Qashqai, trentun anni, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. I due veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati per consentire agli inquirenti di accertare con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il caso si aggiunge al lungo elenco di vittime della strada registrate a Palermo negli ultimi mesi, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza degli incroci cittadini privi di adeguata segnaletica o regolamentazione del traffico.