CronacaIn primo piano

Incidente tra via Altofonte e via Olio di Lino, Nunzio La Torre muore un 39enne

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

È morto Nunzio La Torre, il trentanovenne palermitano rimasto coinvolto alcune settimane fa in un grave incidente stradale all’incrocio tra via Altofonte e via Olio di Lino, a Palermo. L’uomo si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico, dove le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

La Torre viaggiava a bordo del proprio scooter Peugeot Geopolis insieme alla compagna quando, secondo la ricostruzione degli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, si è scontrato con una Nissan Qashqai guidata da un trentunenne. Il mezzo a due ruote proveniva da via Olio di Lino, strada dotata di segnale di stop, mentre l’auto stava svoltando a sinistra per immettersi sulla stessa via.

Le lesioni riportate nello scontro

L’impatto tra i due veicoli ha proiettato a terra entrambi gli occupanti dello scooter. La Torre è stato trasportato in codice rosso al Civico, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di chirurgia vascolare per arginare le emorragie provocate dalle fratture al bacino e da diverse lesioni interne. Nonostante le cure, il quadro clinico non ha lasciato scampo e il trentanovenne è deceduto dopo settimane di ricovero.

Aperta un’inchiesta per omicidio stradale

La Procura ha aperto un fascicolo a carico del conducente della Nissan Qashqai, trentun anni, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. I due veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati per consentire agli inquirenti di accertare con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il caso si aggiunge al lungo elenco di vittime della strada registrate a Palermo negli ultimi mesi, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza degli incroci cittadini privi di adeguata segnaletica o regolamentazione del traffico.

Consigliati per te

  1. Mondello, scatta la ZTL e la pedonalizzazione anticipata. Tutte le regole
  2. Al via la ventesima edizione del Progetto educativo antimafia del Centro Pio La Torre
  3. Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto a San Giuseppe Jato: morto un 39enne
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, moto contro bici elettrica: due feriti gravissimi al Foro Umberto
Cronaca
Concorso operai Rap: la Corte di Appello di Palermo sospende la sentenza di primo grado
Comunicati stampa
Madre e figlio morti nella cisterna, Partinico li saluta tra gli applausi
Cronaca
Maxi controlli della Municipale a Palermo: 12mila euro di multe e tre titolari denunciati
Cronaca
Mega festa a Mondello ma arriva la polizia, 50 ragazzi nei guai
Otto colpi in due mesi a Falsomiele: fermati i due rapinatori mascherati
Cronaca