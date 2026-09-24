Concorso operai Rap: la Corte di Appello di Palermo sospende la sentenza di primo grado

La Corte di Appello di Palermo ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, aveva stabilito la rielaborazione e la rinnovazione dell’intera graduatoria per il concorso indetto da Rap s.p.a., finalizzato all’assunzione di 306 operai.

In primo grado, il giudice del lavoro aveva dichiarato l’illegittimità della clausola del bando di selezione nella parte in cui attribuiva un punteggio pari a venti punti unicamente ai candidati privi di precedenti esperienze lavorative a tempo indeterminato, escludendo da tale beneficio i lavoratori con pregresse occupazioni stabili. Tuttavia, con la medesima decisione, il Tribunale si era discostato dal consolidato orientamento giurisprudenziale maturato nello stesso foro: anziché attribuire il punteggio negato ai soli ricorrenti utilmente collocabili, aveva ordinato l’azzeramento dei venti punti per la totalità dei diciottomila partecipanti, travolgendo l’efficacia e la validità dell’intera procedura concorsuale.

Con l’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività, i giudici di secondo grado hanno fermato gli effetti del provvedimento di primo grado, tutelando la continuità operativa dell’azienda e la posizione di quanti erano stati inseriti nelle graduatorie di merito e successivamente immessi in servizio.

“Sono soddisfatta del pronunciamento della Corte di Appello – dichiara l’avvocato Nadia Spallitta -. In accoglimento delle nostre istanze sono stati tutelati i diritti di questi lavoratori e si è consolidata la posizione di tanti ricorrenti ai quali i 20 punti erano stati riconosciuti proprio con ordinanze cautelari dello stesso Tribunale. In tanti – prosegue il legale – erano stati conseguentemente assunti ed oggi lavorano presso la Rap. Centinaia di lavoratori che attendevano con ansia questa pronuncia dalla quale dipendeva il loro destino lavorativo – conclude Nadia Spallitta – potranno adesso continuare a lavorare con maggiore serenità”.