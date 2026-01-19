Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto a San Giuseppe Jato: morto un 39enne

Un drammatico incidente stradale si è consumato intorno all’1:30 di questa notte lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo per San Giuseppe Jato. Il bilancio è pesante: un uomo di 39 anni, Giovanni Schirò, ha perso la vita nell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto due utilitarie, una Fiat 500 e una Nissan Micra. Schirò, che si trovava alla guida della Micra, è stato trovato dai soccorritori già privo di vita all’interno dell’abitacolo. Resta ancora il dubbio sulle cause del decesso: gli inquirenti stanno valutando se l’uomo sia morto a seguito del violento impatto o se sia stato colto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Il conducente della Fiat 500, un uomo di 42 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale di Partinico. Nonostante il trauma, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.