Cronaca

Partinico, il figlio morto con la madre nella cisterna era papà da pochi mesi: il piccolo è nato a maggio

Vincenzo Troia, 21 anni, lavorava con il padre come trattorista e viveva con la compagna e il bimbo in una casa di fronte a quella dei genitori
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Aveva un figlio di appena qualche mese Vincenzo Troia, il ventunenne morto insieme alla madre Rosalia La Manna, 37 anni, nella cisterna interrata di via Lorenzo Perosi, a Partinico. Il bambino è nato a maggio e la giovane famiglia abitava a pochi passi dal luogo della tragedia, in un’abitazione proprio davanti a quella dei genitori, nella stessa strada.

Il dolore colpisce una famiglia molto conosciuta in paese e legata alla terra. L’impresa agricola biologica era intestata a Rosalia, ma a mandarla avanti giorno dopo giorno erano anche il figlio e il marito di lei, originario di Palermo. Padre e figlio svolgevano soprattutto il mestiere di trattoristi, lavorando i campi per conto dei proprietari dei terreni della zona.

Vincenzo e il padre avevano da poco investito in un trattore di ultima generazione, un mezzo che avrebbe permesso loro di eseguire lavorazioni fino a quel momento fuori portata e di ampliare il lavoro. Un progetto costruito insieme, ora spezzato dalla tragedia.

Sulla dinamica restano validi gli elementi già emersi in mattinata. Il giovane era sceso nella cisterna per recuperare le reti usate per la raccolta delle olive. La madre lo ha raggiunto per soccorrerlo ed entrambi sono rimasti vittime dell’aria priva di ossigeno.

Consigliati per te

  1. Non solo il 14 e 15 luglio: il Festino di Palermo dura settimane, ecco il programma completo
  2. Tragedia a Partinico, madre e figlio morti nella cisterna: sequestrati garage e vasche, disposta l’autopsia
  3. Mille euro per ogni figlio nato nel 2026: come richiedere subito il bonus nuovi nati all’INPS
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tragedia a Partinico, madre e figlio morti nella cisterna: sequestrati garage e vasche, disposta l’autopsia
Cronaca In primo piano
Il 30 settembre e il 1° ottobre 2026 H2IT partecipa a Catania alla fiera HEYSUN – Expo della Transizione Energetica
Comunicati stampa
ParlAutismo, a Palermo un pomeriggio di comunità all’Orto di Paolino
Comunicati stampa
Furto con spaccata in un ristorante di Palermo, arrestati due uomini
Cronaca
Pietroantonio Bevilacqua entra nella Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto
Pietroantonio Bevilacqua entra nella Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto
Politica