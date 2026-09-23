Cronaca

Palermo, finisce a bottigliate dopo il calcetto: un ferito grave

di Redazione Web
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Una serata tra amici dopo una partita di calcetto si è trasformata in un pestaggio a Palermo, davanti al locale Ganci di via Brunelleschi. Quattro uomini sono stati aggrediti da un gruppo di circa quindici giovani, e uno di loro è stato colpito al volto con una bottiglia: si trova ora ricoverato all’ospedale Cervello, dove dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

La vicenda ha avuto origine al centro sportivo Le Siepi, in via Badia, dove i quattro amici avevano appena concluso una partitella di calcetto. Terminato il gioco, avevano deciso di fermarsi al bar della zona per mangiare qualcosa insieme.

Il tentativo di furto e la fuga

Proprio davanti al locale, un giovane del quartiere ha tentato di impossessarsi di uno scooter parcheggiato nei pressi. I quattro amici si sono accorti del tentativo di furto, spingendo il presunto ladro a desistere e a darsi rapidamente alla fuga.

Quello che sembrava un episodio ormai chiuso ha però avuto un seguito drammatico pochi minuti più tardi.

L’arrivo del gruppo dal quartiere Cep

Poco dopo la fuga del giovane, sul posto sono infatti sopraggiunte circa quindici persone, con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, provenienti dal vicino quartiere Cep. Il gruppo si è scagliato contro i quattro amici, dando vita a un violento pestaggio davanti al bar.

Nella colluttazione, uno dei quattro è stato raggiunto al volto da una bottiglia, riportando ferite tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero. Il ferito si trova attualmente al Cervello, dove i medici dovranno intervenire chirurgicamente per le lesioni riportate.

Sull’episodio saranno ora necessari accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e risalire agli autori del pestaggio.

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