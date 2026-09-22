Salute e Sanità

Palermo, il Civico affida l’Elettrofisiologia al dr. Gregory Dendramis

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

L’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo ha affidato al dr. Gregory Dendramis l’incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale (UOSD) di “Elettrofisiologia ”.

L’elettrofisiologia è una branca ultra specialistica della cardiologia che studia l’attività elettrica del cuore per diagnosticare e trattare i disturbi del ritmo cardiaco, comunemente noti come aritmie.

Dendramis si è specializzato in malattie dell’apparato cardiovascolare all’Università degli Studi di Palermo e ha declinato specificatamente la sua formazione ed il suo percorso professionale in Aritmologia, Elettrofisiologia e Cardiostimolazione.

Elettrofisiologo interventista di grande esperienza e autorevole esperto nelle procedure di ablazione per il trattamento delle aritmie cardiache sopraventricolari e ventricolari. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali ad elevato impact factor sui temi di aritmologia clinica ed interventistica.

Sul fronte dell’aritmologia clinica, grazie alla presenza del dr. Dendramis, l’azienda si afferma un centro di riferimento ad alto volume per i pazienti giovani con sindromi aritmiche congenite, come ad es. sindrome di Brugada, sindrome del QT lungo, tachicardia ventricolare catecolaminergica ecc.

Dendramis, nell’ambito dell’azienda palermitana, ricopre già dal 2024 l’incarico professionale di alta specializzazione per la gestione dei pazienti affetti da sindromi aritmiche congenite.

“Un professionista – commenta Walter Messina direttore generale dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – che rappresenta un valore aggiunto per l’azienda stante la vocazione di alta specializzazione della stessa. Infatti, l’Elettrofisiologia si attesta tra i primi tre centri di riferimento in Sicilia per quanto riguarda il numero di pazienti trattati con la nuova tecnica di PFA (ablazione a campo pulsato: tecnologia di ultima generazione per l’ablazione cardiaca per il trattamento di determinati tipi di fibrillazione atriale)”.

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