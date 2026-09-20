Tragedia nel Palermitano, cade da cavallo a 17 anni: è in gravi condizioni al Civico

Un diciassettenne lotta tra la vita e la morte all’ospedale Civico di Palermo dopo una caduta da cavallo avvenuta questa mattina a Camporeale. Il giovane ha riportato gravi traumi alla testa e al torace e la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso. I soccorritori hanno intubato il ragazzo prima di trasferirlo d’urgenza a Palermo, dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti diagnostici necessari per valutare l’entità delle lesioni.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, chiamati a chiarire come sia avvenuta la caduta.