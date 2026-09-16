Comunicati stampa

Ospedale Civico, lavoratori in piazza il 29 settembre

di digitrend
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 Scenderanno in piazza il prossimo 29 settembre i lavoratori dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo. Dalle 10 i sindacati hanno dato appuntamenti in piazza Ottacio Ziino, davanti all’assessorato alla Salute, per accendere i riflettori su una serie di criticità su cui l’azienda non ha ancora dato risposte.  A promuovere la mobilitazione sono le segreterie aziendali di Cgil, Cisl, Uil, Nursind, Fials, Nursing Up e i rappresentanti sindacali, assieme alle sigle della dirigenza medica e sanitaria di Cgil, Cisl, Uil e Fials Confsal.  Tra le principali motivazioni della protesta viene indicata la grave carenza di personale infermieristico. Secondo i sindacati, la dotazione insufficiente di personale dedicato all’assistenza determina un crescente sovraccarico di lavoro, con conseguenze che potrebbero riguardare sia la salute psicofisica degli operatori sia la sicurezza delle cure. La protesta riguarda anche la carenza di personale tecnico sanitario, personale amministrativo, fisioterapisti e di assistenti sociali, oltre all’insufficiente presenza di operatori sociosanitari nei reparti che produce ripercussioni sull’intera organizzazione dell’assistenza.  Vengono inoltre segnalate persistenti criticità e disservizi relativi alla mensa aziendale. “Non si parla soltanto dei diritti dei lavoratori – affermano le sigle sindacali –  ma coinvolge direttamente il tema della sanità pubblica e della sicurezza dei pazienti. La Direzione aziendale non ascolta il nostro grido d’aiuto? Allora lo urliamo direttamente all’assessore e siamo pronti a urlarlo fino sotto l’ufficio della Presidenza della Regione, se dovesse essere necessario”.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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