Orrore a Trappeto, tre malviventi armati pestano due ottantenni per rapinarli in casa

Una notte di violenza inaudita a Trappeto, dove tre malviventi armati e travisati hanno fatto irruzione in casa di due anziani coniugi, entrambi ottantenni, seminando il panico e picchiandoli senza pietà pur di ottenere denaro e preziosi.

Il fatto è avvenuto nelle ore notturne. I tre banditi, con il volto coperto da maschere, sono penetrati nell’abitazione impugnando una pistola. La richiesta ai due anziani è stata immediata: consegnare tutto il denaro contante e i monili d’oro presenti in casa.

Di fronte alla risposta negativa della coppia, che ha dichiarato di non avere somme di denaro in casa, la situazione è degenerata. I rapinatori non si sono fermati e hanno malmenato entrambi gli ottantenni, pretendendo con violenza il codice pin del bancomat e la fede nuziale che l’uomo portava al dito.

Trasportati in ospedale, tanta paura ma nessuna ferita grave

Conclusa l’aggressione, i tre si sono dileguati facendo perdere ogni traccia. I due anziani sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione: tanto lo spavento e i traumi riportati durante l’aggressione, ma nessuna lesione grave.

Sull’episodio indagano i Carabinieri, che stanno al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità della banda. Non si esclude che i responsabili conoscessero le abitudini della coppia o avessero individuato l’abitazione in precedenza, secondo una modalità purtroppo ricorrente nelle rapine ai danni di persone anziane sole in casa.