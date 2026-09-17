Cronaca

Orrore a Trappeto, tre malviventi armati pestano due ottantenni per rapinarli in casa

Trappeto, tre banditi armati fanno irruzione in casa di due anziani: picchiati per pin bancomat e fede nuziale. Indagano i Carabinieri.
di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Picchia la compagna alla testa e la lascia in fin di vita: arrestato a Misterbianco, lei è in Rianimazione

Una notte di violenza inaudita a Trappeto, dove tre malviventi armati e travisati hanno fatto irruzione in casa di due anziani coniugi, entrambi ottantenni, seminando il panico e picchiandoli senza pietà pur di ottenere denaro e preziosi.

Il fatto è avvenuto nelle ore notturne. I tre banditi, con il volto coperto da maschere, sono penetrati nell’abitazione impugnando una pistola. La richiesta ai due anziani è stata immediata: consegnare tutto il denaro contante e i monili d’oro presenti in casa.

Di fronte alla risposta negativa della coppia, che ha dichiarato di non avere somme di denaro in casa, la situazione è degenerata. I rapinatori non si sono fermati e hanno malmenato entrambi gli ottantenni, pretendendo con violenza il codice pin del bancomat e la fede nuziale che l’uomo portava al dito.

Trasportati in ospedale, tanta paura ma nessuna ferita grave

Conclusa l’aggressione, i tre si sono dileguati facendo perdere ogni traccia. I due anziani sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione: tanto lo spavento e i traumi riportati durante l’aggressione, ma nessuna lesione grave.

Sull’episodio indagano i Carabinieri, che stanno al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità della banda. Non si esclude che i responsabili conoscessero le abitudini della coppia o avessero individuato l’abitazione in precedenza, secondo una modalità purtroppo ricorrente nelle rapine ai danni di persone anziane sole in casa.

Consigliati per te

  1. Anziani tra feci e urine, focolaio di scabbia: l’orrore nelle case di riposo
  2. Banconote lanciate in mare a Marina di Ragusa: bagnanti si tuffano per raccoglierli, quasi 700mila euro
  3. Orrore in una casa di riposo: anziana morta per il caldo e presunti maltrattamenti, 11 indagati
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Schianto auto-bici sulla Statale, muore un 16enne
Cronaca Messina
Tragedia nel Palermitano: agricoltore di 74 anni muore schiacciato dal trattore
Cronaca
Torna il maltempo in Sicilia, allerta meteo gialla
Maltempo, allerta gialla su gran parte della Sicilia: avviso della Protezione Civile fino a domani sera
Cronaca
Nervosi durante il controllo: così sono scattati due arresti alla Zisa
Cronaca
Bolognetta, benemerenze a Polizia Locale, Carabinieri e Vigili del Fuoco
Cronaca