Incidenti tra Misilmeri e Bolognetta, nuova strada e autovelox: il piano Anas per mettere in sicurezza la Palermo-Agrigento

Dopo le recenti polemiche sulla “tragedia annunciata”, l’ente stradale chiarisce le misure adottate a Coda di Volpe e la suddivisione delle competenze con il Comune.

PALERMO. In merito al dibattito sollevato sulla stampa riguardo alla pericolosità della Strada Statale 121, Anas ha diffuso una nota ufficiale per precisare gli interventi di messa in sicurezza già attivi e quelli di prossima realizzazione, con un focus specifico sul tratto critico di Coda di Volpe.

In risposta alle segnalazioni della Polizia Locale di Bolognetta, Anas ha confermato un piano d’azione capillare per mitigare i rischi nel tratto compreso tra il km 241+100 e il km 241+850. Tra le misure già implementate figurano:

“Restano a carico del Comune le rampe dello svincolo, il cavalcavia, la rotatoria e la bretella di collegamento”, precisa l’ente, delimitando così i confini di responsabilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Un punto chiave della nota riguarda la gestione delle rampe dello svincolo di Bolognetta. Anas chiarisce che, secondo la convenzione del 1995 e il verbale del 2023, la propria gestione è limitata esclusivamente alle corsie di accelerazione e decelerazione.

Manutenzione e futuro: verso un nuovo tracciato

Negli ultimi 24 mesi, Anas ha investito in numerosi interventi: dal rifacimento della segnaletica orizzontale (completato a dicembre 2025) alla messa in sicurezza dei viadotti “Segretaria 1 e 2”. Mentre sono in avvio i lavori per il nuovo asfalto drenante, l’attenzione si sposta sulla progettazione del nuovo tratto della SS121 che sostituirà integralmente l’attuale percorso tra Bolognetta e Palermo.