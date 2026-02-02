Cronaca

Incidenti tra Misilmeri e Bolognetta, nuova strada e autovelox: il piano Anas per mettere in sicurezza la Palermo-Agrigento

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Dopo le recenti polemiche sulla “tragedia annunciata”, l’ente stradale chiarisce le misure adottate a Coda di Volpe e la suddivisione delle competenze con il Comune.

PALERMO. In merito al dibattito sollevato sulla stampa riguardo alla pericolosità della Strada Statale 121, Anas ha diffuso una nota ufficiale per precisare gli interventi di messa in sicurezza già attivi e quelli di prossima realizzazione, con un focus specifico sul tratto critico di Coda di Volpe.

Misure di sicurezza e nuovi limiti di velocità

In risposta alle segnalazioni della Polizia Locale di Bolognetta, Anas ha confermato un piano d’azione capillare per mitigare i rischi nel tratto compreso tra il km 241+100 e il km 241+850. Tra le misure già implementate figurano:

  • Limitazioni rigorose: Istituzione del limite di 40 km/h e divieto assoluto di sorpasso.
  • Segnaletica potenziata: Installazione di indicatori modulari di curva con luci a cascata, segnali luminosi autoalimentati e bande rumorose sulla pavimentazione.
  • Tecnologia: Pannelli a messaggio variabile di prossima installazione presso lo svincolo di Misilmeri.

L’ente ha inoltre richiesto ufficialmente l’attivazione di sistemi di rilevamento della velocità (autovelox) lungo tutto l’itinerario Palermo-Agrigento.

Il nodo dello svincolo di Bolognetta: una questione di competenze

Un punto chiave della nota riguarda la gestione delle rampe dello svincolo di Bolognetta. Anas chiarisce che, secondo la convenzione del 1995 e il verbale del 2023, la propria gestione è limitata esclusivamente alle corsie di accelerazione e decelerazione.

“Restano a carico del Comune le rampe dello svincolo, il cavalcavia, la rotatoria e la bretella di collegamento”, precisa l’ente, delimitando così i confini di responsabilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Manutenzione e futuro: verso un nuovo tracciato

Negli ultimi 24 mesi, Anas ha investito in numerosi interventi: dal rifacimento della segnaletica orizzontale (completato a dicembre 2025) alla messa in sicurezza dei viadotti “Segretaria 1 e 2”. Mentre sono in avvio i lavori per il nuovo asfalto drenante, l’attenzione si sposta sulla progettazione del nuovo tratto della SS121 che sostituirà integralmente l’attuale percorso tra Bolognetta e Palermo.

