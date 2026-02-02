Incidenti tra Misilmeri e Bolognetta, nuova strada e autovelox: il piano Anas per mettere in sicurezza la Palermo-Agrigento

Dopo le recenti polemiche sulla “tragedia annunciata”, l’ente stradale chiarisce le misure adottate a Coda di Volpe e la suddivisione delle competenze con il Comune.
Misure di sicurezza e nuovi limiti di velocità
In risposta alle segnalazioni della Polizia Locale di Bolognetta, Anas ha confermato un piano d’azione capillare per mitigare i rischi nel tratto compreso tra il km 241+100 e il km 241+850. Tra le misure già implementate figurano:
- Limitazioni rigorose: Istituzione del limite di 40 km/h e divieto assoluto di sorpasso.
- Segnaletica potenziata: Installazione di indicatori modulari di curva con luci a cascata, segnali luminosi autoalimentati e bande rumorose sulla pavimentazione.
- Tecnologia: Pannelli a messaggio variabile di prossima installazione presso lo svincolo di Misilmeri.
L’ente ha inoltre richiesto ufficialmente l’attivazione di sistemi di rilevamento della velocità (autovelox) lungo tutto l’itinerario Palermo-Agrigento.
Il nodo dello svincolo di Bolognetta: una questione di competenze
Un punto chiave della nota riguarda la gestione delle rampe dello svincolo di Bolognetta. Anas chiarisce che, secondo la convenzione del 1995 e il verbale del 2023, la propria gestione è limitata esclusivamente alle corsie di accelerazione e decelerazione.
“Restano a carico del Comune le rampe dello svincolo, il cavalcavia, la rotatoria e la bretella di collegamento”, precisa l’ente, delimitando così i confini di responsabilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Manutenzione e futuro: verso un nuovo tracciato
Negli ultimi 24 mesi, Anas ha investito in numerosi interventi: dal rifacimento della segnaletica orizzontale (completato a dicembre 2025) alla messa in sicurezza dei viadotti “Segretaria 1 e 2”. Mentre sono in avvio i lavori per il nuovo asfalto drenante, l’attenzione si sposta sulla progettazione del nuovo tratto della SS121 che sostituirà integralmente l’attuale percorso tra Bolognetta e Palermo.