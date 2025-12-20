Palermo, record per l’Ortopedia dell’Ingrassia: superata quota 1.100 interventi

PALERMO, 20 DICEMBRE 2025 – L’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Ingrassia” di Palermo ha superato quota 1.100 interventi chirurgici, confermandosi un punto di riferimento all’interno della rete ospedaliera dell’intero territorio.

«Il risultato raggiunto rappresenta un indicatore concreto della qualità delle prestazioni e dell’efficienza organizzativa della struttura – ha evidenziato il Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria, Antonino Levita – l’attività è il risultato di una programmazione accurata e della dedizione professionale del personale».

Il dato degli oltre 1.100 interventi restituisce la misura di un’attività chirurgica strutturata, che comprende sia la traumatologia d’urgenza sia la chirurgia programmata, con procedure ad elevata complessità: dalla chirurgia protesica robotica al trattamento delle fratture e delle patologie degenerative dell’apparato muscolo-scheletrico.

«Il raggiungimento di questo importante traguardo è il frutto di un grande lavoro di squadra – ha dichiarato Ferdinando Granata, Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia – il nostro obiettivo è assicurare cure sicure, efficaci e tempestive, migliorando costantemente la qualità dell’assistenza. Superare i 1.100 interventi non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio, investendo su formazione, innovazione e potenziamento dei percorsi di cura».