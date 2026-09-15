Rissa in discoteca sulla nave, 13 denunciati sulla crociera Napoli-Palermo

Una battuta di troppo rivolta a una ragazza, e in pochi minuti la discoteca di una nave da crociera si trasforma in un campo di battaglia: tavolini in aria, sedie scagliate contro le pareti, un ragazzo preso a calci in testa mentre giaceva a terra privo di sensi.

È l’esito di una violenta rissa scoppiata la scorsa settimana a bordo di una nave in navigazione notturna tra Napoli e Palermo, che si è conclusa con la denuncia in stato di libertà di 13 giovani, tutti tra i 18 e i 20 anni, da parte della polizia di frontiera marittima del capoluogo siciliano.

Cosa ha scatenato lo scontro tra i due gruppi

A ricostruire la dinamica sono stati gli agenti della Polmare di Palermo, intervenuti su segnalazione del personale di bordo non appena la situazione è degenerata. I contendenti appartenevano a due comitive distinte: un gruppo di ragazzi originari del Salento, saliti a bordo a Civitavecchia, e uno di giovani siciliani, imbarcati direttamente a Palermo.

Il tutto sarebbe partito per un motivo apparentemente banale: una battuta rivolta a una ragazza del gruppo siciliano, non gradita da uno dei giovani salentini. Da lì la scintilla che ha fatto esplodere la tensione tra le due comitive proprio nei pressi della discoteca della nave.

Dalla sala da ballo ai corridoi: la rissa che si allarga

Quello che era iniziato come un diverbio verbale si è trasformato rapidamente in una colluttazione fisica, con tavolini e sedie usati come armi improvvisate. Lo scontro non si è fermato lì: il gruppo si è spostato lungo i corridoi della nave fino alla zona degli ascensori, dove la situazione è precipitata ulteriormente.

È in quel momento che alcuni dei ragazzi coinvolti avrebbero infierito a calci sulla testa di un coetaneo già a terra e privo di sensi, un dettaglio che restituisce la gravità di un episodio andato ben oltre la semplice lite tra comitive.

L’intervento della polizia e le condizioni del ferito

Solo con l’arrivo della nave in porto a Palermo gli agenti della Polizia di Frontiera sono riusciti a identificare e denunciare tutti e 13 i partecipanti alla rissa. Il giovane rimasto ferito è stato trasportato in ospedale per accertamenti sanitari, che fortunatamente hanno escluso conseguenze gravi.

Resta ora agli inquirenti il compito di definire con precisione le responsabilità individuali di ciascuno dei denunciati, in un episodio che riporta all’attenzione il tema della sicurezza a bordo delle navi da crociera, sempre più frequentate da comitive di giovanissimi durante i mesi estivi e le rotte notturne tra i principali porti del Mediterraneo.