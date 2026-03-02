Amat assume 50 autisti interinali: revocata la gara per 110 conducenti

L’Amat Palermo procederà con l’assunzione di circa cinquanta autisti tramite contratto di somministrazione, in attesa di colmare definitivamente le carenze d’organico attraverso il concorso per conducenti già pubblicato. In una prima fase, la società con sede in via Roccazzo aveva emanato un avviso rivolto alle agenzie per il lavoro per il reperimento di 110 conducenti.

«Una direttiva del Comune – chiarisce il presidente Giuseppe Mistretta – ci impone di rispettare un rapporto proporzionale tra personale in uscita per pensionamento e nuove assunzioni. Per questo motivo revocheremo la procedura iniziale e ne attiveremo una nuova limitata a 50 unità». Il passaggio formale sarà discusso e approvato nel corso del Consiglio di amministrazione convocato per venerdì.

Nel frattempo, dalle periferie cittadine continuano ad arrivare segnalazioni per disservizi e ritardi. Il consigliere comunale Natale Puma (Forza Palermo) denuncia lo slittamento della prima corsa della linea 603: «Questa mattina il primo autobus è transitato alle 7.05 anziché alle 6.30. Si tratta di una linea utilizzata quotidianamente da lavoratori e studenti residenti all’Arenella e a Vergine Maria. Quartieri già penalizzati dalla soppressione della linea 139, che dovrebbe essere ripristinata. Inoltre, i mezzi effettivamente in servizio non risultano spesso essere quattro come previsto dal contratto di servizio, con inevitabili ripercussioni sugli orari».

Il presidente Mistretta collega il ritardo della 603 a «una situazione contingente», legata alla temporanea indisponibilità di un conducente, assicurando che «già da domani sarà ristabilita la regolarità del servizio». «L’attenzione sulla linea 603 – conclude – è massima, considerata la tipologia di utenza servita. Ringrazio il consigliere Puma per la tempestiva segnalazione e ricordo che la linea 139 è stata soppressa circa dieci anni fa».