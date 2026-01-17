Cronaca

Omicidio La Puma a Partinico: indaga la DDA, c’è la pista della faida mafiosa

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

PALERMO – La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha assunto ufficialmente il coordinamento delle indagini sull’assassinio di Vito La Puma, il pastore di 73 anni freddato lo scorso 15 gennaio tra le campagne di Partinico. La decisione, maturata nelle ultime ore, sposta il focus investigativo dai reati comuni alle dinamiche di Cosa Nostra, ipotizzando un’esecuzione pianificata per destabilizzare o confermare gli equilibri criminali nel mandamento di Borgetto-Partinico.

Il passaggio del fascicolo nelle mani del procuratore aggiunto Vito Di Giorgio non è casuale. A spingere gli inquirenti verso la pista mafiosa è stata, in prima battuta, la freddezza dell’agguato: tre colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata, centrando con precisione il volto e la testa della vittima. Sul luogo del delitto, in contrada Principe, non è stato rinvenuto alcun bossolo, segno di una pianificazione meticolosa che esclude l’impeto di una lite rurale.

Vito La Puma non era un nome nuovo per le forze dell’ordine. Il suo profilo emerge chiaramente nelle carte dell’inchiesta “Kelevra”, che ha documentato per anni la sanguinosa contrapposizione tra le famiglie Salto e Giambrone. Già bersaglio di pesanti intimidazioni nel 2013, La Puma era ritenuto vicino alla fazione dei Salto.

Il tempismo del delitto appare come un elemento chiave: l’allevatore è stato eliminato alla vigilia di una sentenza cruciale della Corte d’Appello, che dovrebbe confermare le pesanti condanne per i boss storici del territorio. L’omicidio potrebbe rappresentare un regolamento di conti tardivo o, più probabilmente, il segnale di una riorganizzazione dei vertici, pronti a colpire chi “sapeva troppo” in un momento di estrema vulnerabilità giudiziaria per i vecchi padrini.

