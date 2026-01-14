Omicidio a Partinico, l’allevatore Vito La Puma uccido con tre colpi di pistola alla testa

Un’esecuzione spietata, consumata nel silenzio delle campagne di Partinico. Emergono i primi dettagli dall’ispezione cadaverica sul corpo di Vito La Puma, l’allevatore di 73 anni originario di Borgetto ritrovato senza vita in contrada Principe di Mezzavilla. L’uomo è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo, centrandolo mortalmente tra la testa e la mandibola.

Al momento del ritrovamento, La Puma indossava ancora i suoi stivali da lavoro, segno che l’agguato è scattato durante il pascolo del gregge. Sebbene sarà l’autopsia a dare conferme definitive, la natura dei fori suggerisce l’utilizzo di una pistola a canna corta, un’arma compatibile con un’aggressione a distanza ravvicinata.

Le indagini: tra vita privata e mappe catastali

La Squadra Mobile di Palermo, sotto il coordinamento della Procura, sta scavando nel passato dell’uomo.

Sebbene La Puma avesse piccoli precedenti per furto e ricettazione, il profilo non sembra riconducibile a contesti di criminalità organizzata. Tuttavia, la modalità del delitto non permette agli inquirenti di escludere alcuna pista.

Un elemento chiave potrebbe risiedere nel luogo del delitto: una zona di confine tra terreni agricoli e strade interpoderali. Gli investigatori stanno analizzando le mappe catastali per identificare con precisione la proprietà del fondo in cui è avvenuto l’omicidio, situato a distanza considerevole dall’abituale ovile della vittima.

Chi ha sparato conosceva perfettamente i ritmi e i percorsi di Vito La Puma. Resta da capire se l’assassino abbia seguito l’allevatore o se tra i due ci fosse un appuntamento finito nel sangue. In tal senso, l’analisi dei tabulati del cellulare della vittima è considerata decisiva per ricostruire gli ultimi contatti e dare un nome al killer.