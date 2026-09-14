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Palermo, tiktoker apre salumeria e gliela svaligiano dopo 2 giorni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Appena 48 ore di vita e già nel mirino dei ladri. È quanto accaduto alla nuova panineria-salumeria aperta in via Isidoro La Lumia 11, a Palermo, dal salumiere napoletano diventato famoso su TikTok Donato De Caprio insieme al socio Steven Basalari. Nella notte due malviventi hanno forzato l’ingresso del locale e portato via il registratore di cassa, dandosi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Erano le quattro e trenta quando il silenzio della zona è stato interrotto dal rumore di un vetro mandato in frantumi. I due responsabili sono riusciti a forzare l’accesso al locale, già conosciuto in diverse città italiane — da Milano a Roma, passando per Torino, Bari, Padova e naturalmente Napoli — per poi impossessarsi della cassa e dileguarsi rapidamente, senza lasciare il tempo agli agenti di intervenire sul posto.

A poche ore dal furto è arrivata la reazione pubblica dell’imprenditore attraverso un video sui social. De Caprio ha voluto sottolineare come l’episodio non rappresenti l’immagine reale della città, fatta – a suo dire – di persone oneste e lavoratrici, rivolgendo un appello alle istituzioni affinché il suo progetto di espansione in Sicilia possa proseguire senza intoppi. Il messaggio si è chiuso con la volontà di non fermarsi: l’attività è già tornata regolarmente operativa. Sul furto sono ora in corso le indagini della polizia, chiamata a risalire all’identità dei due responsabili.

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