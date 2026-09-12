Fuori strada con figlia e nipote a San Martino delle Scale, auto si ribalta

Attimi di paura questo pomeriggio a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, dove un’auto con tre persone a bordo è finita fuori strada ribaltandosi sulla carreggiata.
Cosa è successo
Al volante c’era un uomo di 65 anni, che in quel momento viaggiava insieme alla figlia e alla nipote. Il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo, complice probabilmente il fondo stradale bagnato e scivoloso, non riuscendo più a mantenere la traiettoria e finendo per ribaltare l’auto.
Immediato l’allarme e altrettanto tempestivo l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto per prestare assistenza alle tre persone coinvolte nel sinistro.
I soccorsi e i rilievi
Sul luogo dell’incidente si sono precipitate le ambulanze del 118, che hanno preso in carico il conducente e i due passeggeri, e una pattuglia dei carabinieri, che ha transennato l’area e avviato i rilievi di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
A occuparsi della rimozione del mezzo incidentato e del ripristino della viabilità è stata chiamata la ditta di soccorso stradale Giurintano, che ha rimosso l’auto dalla carreggiata permettendo la riapertura della strada al traffico.
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google