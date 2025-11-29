Premio “Nadia Toffa” 2025, il 6 dicembre la premiazione con 15 finalisti a Palermo

PALERMO. La Giuria del Premio Letterario Giornalistico “Nadia Toffa”, ideato dall’associazione Archètipa di Antonietta Greco e giunto quest’anno alla quarta edizione, annuncia ufficialmente le opere finaliste dell’edizione 2025, selezionate per il loro valore narrativo, l’impegno civile e la capacità di interpretare lo spirito del premio dedicato alla nota giornalista e conduttrice. Anche quest’anno il Premio conferma la propria missione: dare voce a storie che esplorano verità scomode, testimonianze, coraggio personale e sociale, con uno sguardo attento alle fragilità e alla forza dell’essere umano. Attenzione al mondo dell’arte e della cultura grazie alla curatela della cerimonia di premiazione quest’anno affidata alla galleria d’arte Il Casino delle Muse di Palermo del critico d’arte Giuseppe Carli.

La proclamazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia ufficiale del Premio, sabato 6 dicembre alle ore 16.00 presso l’Ex Oratorio SS. Elena e Costantino, in Piazza della Vittoria 23, Palermo (accanto la sede della Questura).

Il programma della cerimonia di premiazione sarà condotto dalla giornalista Daniela Tornatore, e vedrà come ospiti, Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, uccisa dall’ex con 48 coltellate, e presidente dell’associazione “Io Sono Giordana”; Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa; Giuseppe Carli, critico d’arte. Durante la cerimonia sarà consegnato anche il Premio Donna 2025 e verranno conferiti dei riconoscimenti a chi si è distinto nel mondo della cultura, del sociale e del giornalismo.

Dichiarazioni

“Ogni anno è un’emozione che si rinnova – dichiara la presidente di Archètipa e ideatrice del Premio Toffa, Antonietta Greco -. È un modo di sentire Nadia, vicina. Ci sarà l’incontro con Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, uccisa dall’ex con 48 coltellate, e con la criminologa Flaminia Bolzan, per parlare di femminicidio. Consegneremo dei premi speciali per la promozione alla cultura e il premio Donna 2025. Un mio ringraziamento va al critico d’arte Giuseppe Carli, che farà dono al vincitore della sezione giornalismo del Premio Nadia Toffa, di una agenda Moleskine dipinta interamente a mano dall’artista Roberto Fontana. Un altro grazie all’imprenditore Carmelo Grippaldi e alla sua azienda Ficodì, per averci fatto dono dei suoi prodotti il cui ricavato andrà per aiutare il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo.”

“Il Premio Nadia Toffa, organizzato dall’associazione Archetipa, si arricchisce quest’anno di un elemento di grande raffinatezza estetica e concettuale – dichiara il critico d’arte Giuseppe Carli -. La presidente Antonietta Greco, con la sua guida illuminata, ha scelto di affidare la curatela del premio alla mia galleria d’arte Il Casino delle Muse di Palermo. Una decisione emblematica di un approccio che valorizza l’interconnessione tra diverse forme espressive. In questo contesto ho pensato di trasformare il premio stesso in un’opera d’arte: una agenda Moleskine dipinta interamente a mano dall’artista Roberto Fontana, rendendola un pezzo unico. Questo oggetto diventa così un talismano per il futuro letterario del vincitore, un punto di partenza per nuove idee e riflessioni. Inoltre, la scelta di un oggetto così intimamente legato al processo creativo della scrittura sottolinea la natura profonda del Premio Nadia Toffa, evidenziando come l’atto dello scrivere sia un processo continuo, che va ben oltre il momento della premiazione.”

Ecco i finalisti del Premio Nadia Toffa 2025

Alessandra Angelucci con “La pazienza dei melograni” (Controluna), Cristina Battista – Monica Marchioni con “Era mio figlio. E voleva uccidermi” (Minerva Edizioni), Giacinto Bevilacqua con “Mezzo litro di latte” (Alba Edizioni), Flaminia Bolzan con “L’enigma di Garlasco. Anatomia di un delitto” (Gruppo Editoriale Aliberti), Donata Carelli con “Io madre mai” (PIEMME), Raffaella Di Rosa con “Vite minori” (Il Millimetro), Chiara Domeniconi con “Anatomia del dolore” (SBS Edizioni), Chiara Ferraris con “La signora dei Neroli” (PIEMME), Gian Ettore Gassani con “La strage delle innocenti” (DIARKOS), Stefania Giammillaro con “Errata complice” (Pequod), Yuleisy Cruz Lezcano con “Di un’altra voce sarà la paura” (Leonida Edizioni), Marisa Manzini con “Il coraggio di Rosa. Storia di una donna che ha ripudiato la ’Ndrangheta” (Rubbettino), Giammarco Menga con “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere” (Newton Compton Editori), Nunzia Volpe con “L’amore imperfetto” (Mursia), Annamaria Zizza con “La dolciera siciliana” (Marlin).