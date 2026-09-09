Cronaca

Favignana, malore dopo un’immersione: muore un sub di 62 anni

di Redazione Web
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Un sommozzatore di 62 anni è morto a Favignana dopo essere stato colto da un malore al termine di un’immersione nelle acque delle Egadi. La vittima, Marco De Falco, originario di Viterbo ed esperto di immersioni, si è sentita male quando era già risalito a bordo dell’imbarcazione, subito dopo aver concluso l’uscita in mare.

A dare l’allarme sono stati gli altri componenti del gruppo, che hanno compreso immediatamente la gravità della situazione. I compagni di immersione hanno caricato l’uomo sul gommone del diving center per riportarlo a terra nel minor tempo possibile, praticandogli il massaggio cardiaco per tutta la durata della traversata.

Trasferito in codice rosso, inutili i soccorsi

Al porto di Punta Longa ad attendere l’imbarcazione c’era il personale del 118 di Palermo, che ha preso in carico De Falco trasferendolo con la massima urgenza al presidio sanitario di Favignana. Nonostante le manovre di rianimazione proseguite per oltre un’ora, per il 62enne non c’è stato nulla da fare.

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