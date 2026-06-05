Dramma sulla statale, 25enne si schianta contro un muro e muore

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì in un violento incidente stradale lungo la Strada Statale 114, nel tratto che attraversa Giardini Naxos. Il giovane, di origine moldava, stava percorrendo in sella alla sua motocicletta la carreggiata in direzione Catania quando, al chilometro 51, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro a bordo strada. Per lui non c’è stato nulla da fare.

La vittima è stata identificata come M.G., 25 anni: l’impatto con la struttura laterale è stato talmente violento da risultare immediatamente letale. Nello stesso sinistro è rimasto coinvolto un secondo giovane straniero, che transitava sulla stessa arteria a bordo di un monopattino. Le sue condizioni sono state giudicate non gravi e l’uomo è stato trasportato al Policlinico di Messina per le cure del caso.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina sono intervenuti per eseguire i rilievi tecnici e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La Polizia Locale ha invece assicurato la regolazione del traffico lungo la statale, che nel frattempo si era trasformata nell’unico sbocco viabile per migliaia di automobilisti.

A complicare ulteriormente il quadro viabilistico era stata, nelle ore precedenti, la chiusura dell’autostrada A18. Un autoarticolato aveva invaso la corsia opposta colpendo una Fiat 500 e ferendo due persone; il tratto autostradale era stato conseguentemente interdetto, riversando sull’intera rete jonica un flusso straordinario di veicoli.

L’effetto combinato dei due sinistri ha generato code chilometriche e rallentamenti prolungati lungo tutto il comprensorio ionico messinese, con la circolazione in direzione Catania praticamente bloccata per ore nelle prime luci dell’alba, tra il disagio di pendolari e trasportatori.