Maxi controlli dei carabinieri nel Palermitano: 16 denunce, 10 veicoli sequestrati e 3 patenti ritirate

Un fine settimana all’insegna della prevenzione e della sicurezza sulle strade quello appena trascorso nei territori della Provincia di Palermo ricadenti nella giurisdizione del Gruppo Carabinieri di Monreale. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese e delle Compagnie di Monreale, Bagheria, Misilmeri, Corleone, Cefalù e Petralia Sottana hanno infatti messo in atto un piano straordinario di controllo coordinato del territorio volto a prevenire i comportamenti pericolosi alla guida e a contrastare l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, al fine di ridurre il rischio di incidentalità, soprattutto nelle ore notturne, sulle arterie extraurbane e nei centri urbani, lungo le zone costiere, dove le alte temperature hanno continuato ad attirare molti giovani, e nei centri interni della Provincia in occasione dei diversi eventi sociali e culturali organizzati dalle singole Amministrazioni comunali. Un’azione di prevenzione quella realizzata dall’Arma che mira, indirettamente, anche a prevenire fenomeni di “malamovida”.

Nel corso dell’intero weekend sono state impegnate oltre 50 pattuglie, che hanno controllato più di 1.000 persone e 600 veicoli, eseguendo numerosi accertamenti mediante etilometro e drug test, nonché perquisizioni personali e veicolari. In particolare, sono state deferite in stato di libertà 16 persone per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza. Ulteriori 5 giovani sono stati segnalati ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel complesso, sono stati sequestrati 10 veicoli e ritirate 3 patenti di guida, elevando 59 contravvenzioni al Codice della Strada, tra le quali molte per eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e utilizzo del telefono cellulare alla guida.

Il dispositivo schierato ha inoltre consentito di fronteggiare con prontezza diverse emergenze, tra le quali un tentativo di suicidio, un caso di maltrattamenti in famiglia e un allontanamento di minore, tutti gestiti con professionalità e sensibilità, a conferma dell’attenzione costante dell’Arma alla tutela delle persone più vulnerabili.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sicurezza partecipata e prevenzione stradale, che il Gruppo Carabinieri di Monreale continuerà a promuovere anche attraverso incontri formativi nelle scuole della provincia. Al riguardo, si segnala la prossima presentazione di un innovativo dispositivo didattico interattivo, che permetterà agli studenti di simulare, in modo virtuale e sicuro, gli effetti dell’assunzione di alcol e di droghe sulla percezione e sui riflessi alla guida.

Un approccio moderno e concreto, finalizzato a educare e sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole e alla tutela della vita.