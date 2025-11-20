Accoltellamento in via Isidoro La Lumia, identificato l’aggressore del 43enne

Gli investigatori della Squadra Mobile sono risaliti all’identità dell’aggressore che, lo scorso lunedì, ha colpito con un fendente al braccio sinistro e alla coscia un uomo di 43 anni in via Isidoro La Lumia a Palermo.

In seguito all’aggressione, la vittima è stata trasportata in ospedale dal personale del 118, mentre scattavano le ricerche del responsabile, individuato grazie alle testimonianze e alle riprese dei sistemi di videosorveglianza dell’area.

Dalle immagini emerge che il 43enne si trovava in compagnia di due amici e stava trascorrendo la serata in un locale. Alle sue spalle è sopraggiunto l’aggressore a volto coperto che lo ha prima strattonato, poi ferito con l’arma da taglio e infine si è dileguato. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti.