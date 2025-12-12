Atto vandalico contro Zangaloro: incendio distrugge il negozio

Lo store Zangaloro di Gela è stato gravemente danneggiato in seguito a un atto vandalico che ha causato la devastazione degli spazi interni. Persone ignote, dopo aver mandato in frantumi una vetrata, si sono introdotte all’interno del negozio appiccando le fiamme.

Zangaloro è un’azienda siciliana nata a Palermo nel 1950 e attualmente guidata dalla quarta generazione della famiglia. Una realtà che, nel corso di oltre settantacinque anni di attività, ha scelto di espandersi investendo sul territorio, generando occupazione e costruendo un modello imprenditoriale fondato sui valori della qualità, del lavoro e della responsabilità sociale.

“Appena qualche giorno fa abbiamo aperto un nuovo store a Catania, all’interno del Teatro Diana: un progetto per noi estremamente significativo, perché ha restituito alla città uno spazio storico trasformandolo in un luogo vivo, aperto, inclusivo, dove è possibile incontrarsi, studiare e condividere esperienze”, dichiara Angelo Zangaloro.

La notizia giunta oggi da Gela rappresenta un momento di profonda riflessione. Episodi di questo genere colpiscono non soltanto un’attività commerciale, ma l’impegno quotidiano di un’azienda che in Sicilia dà lavoro a oltre 200 persone e continua a credere nel valore del fare impresa come strumento di crescita collettiva.

“Creare posti di lavoro, investire e assumersi responsabilità dovrebbe essere motivo di orgoglio per i territori. Di fronte a quanto è accaduto, il sentimento è inevitabilmente di amarezza. Tuttavia, non intendiamo fermarci alla delusione né cedere a interpretazioni semplicistiche”, prosegue Zangaloro.

L’azienda ribadisce la volontà di proseguire il proprio percorso di sviluppo in Sicilia, affrontando con lucidità e senso di responsabilità le scelte future, nel rispetto delle persone, dei contesti e delle comunità locali.