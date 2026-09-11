Bagheria, il ladro dei contatori dell’acqua finisce ai domiciliari dopo 16 furti

Bagheria, ladro seriale di contatori dell’acqua ai domiciliari: 16 colpi in un anno

Sedici furti di contatori idrici messi a segno in meno di un anno: è il bilancio delle indagini che hanno portato all’arresto di un 42enne di Bagheria, ora costretto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. A eseguire la misura cautelare, disposta dal gip su richiesta della Procura di Termini Imerese, sono stati i Carabinieri, che da tempo tenevano d’occhio l’uomo.

A guidare l’inchiesta è stata la sostituta procuratrice Chiara Salerno Cardillo. Determinanti, ai fini della ricostruzione dei fatti, le immagini degli impianti di videosorveglianza e i pedinamenti notturni condotti dai militari, che hanno permesso di risalire con precisione all’autore dei colpi.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe sottratto sistematicamente i misuratori dei consumi idrici installati in diverse abitazioni della zona, provocando l’interruzione della fornitura d’acqua e non pochi disagi ai residenti coinvolti.