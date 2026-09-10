Venezia, premio per il film siciliano “Pochi Attimi” di Angelo Faraci

Un giovane regista siciliano ha portato la Sicilia e il racconto degli ultimi sul palcoscenico più prestigioso del cinema mondiale. Domenica 6 settembre, durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Angelo Faraci ha presentato il suo film Pochi Attimi, accolto con grande emozione da colleghi, critici e maestranze presenti al Lido.

Protagonisti assoluti dell’opera sono gli attori dell’agenzia cinematografica fondata dallo stesso Faraci, adulti e bambini a cui raramente viene data l’opportunità di esprimere il proprio talento davanti alla macchina da presa. Tra i nomi presenti e premiati figurano la sceneggiatrice Rosaria Lo Porto, lo storico attore cult degli anni ’60 e ’70 Enio Drovandi, il distributore Salvatore Martines, gli attori Mario Romano, Maria Antonina Macaluso e Maria Paola Bernardi, i produttori Agrippino Sciara e Luminita Dia, oltre ai compositori delle musiche Roy Poleschi ed Enza Leonardi.

La Sicilia protagonista anche a livello istituzionale

All’evento ha preso parte anche la Sicilia istituzionale, con l’assessore al Turismo Deborah Ciaccio, in rappresentanza della Valle del Belice e di Santa Margherita di Belice, territori a cui il film è profondamente legato.

A rendere la giornata ancora più significativa è arrivato un riconoscimento nazionale: l’associazione Le Stelle del Sud, originaria della Puglia e presieduta da Donato Pugliese, ha assegnato a Pochi Attimi il Premio Leone Lungo come Miglior Lungometraggio Italiano del Sud e del Meridione, oltre al riconoscimento come Miglior Progetto Storico-Culturale dedicato alle catastrofi ambientali italiane e ai terremoti del Belice e di Messina.

Un premio che arriva dopo tredici anni di carriera

Per Faraci si tratta di un traguardo che, dopo tredici anni di attività nel mondo del cinema, rappresenta uno dei riconoscimenti più ambiti della sua carriera, portandolo tra i nomi di riferimento del panorama cinematografico italiano indipendente.

“L’Italia ha risposto bene, con feedback straordinari. Non solo la Sicilia si è presentata, ma è stata l’Italia intera a rispondere al richiamo di un giovane regista siciliano pluripremiato che oggi segna una vetrina storica nel cuore di Venezia”, ha dichiarato Faraci al termine della kermesse veneziana.

Dopo Venezia, l’attesa per l’uscita in sala

Dopo il successo ottenuto alla Mostra, il film si prepara ora all’uscita nelle sale e alla distribuzione on demand. Ma prima ancora, sabato 13 settembre, arriverà una tappa speciale proprio in terra siciliana: a Viagrande, in provincia di Catania, in occasione del Viagrande Short Film Fest, Festival Internazionale del Cinema della cittadina etnea. Angelo Faraci e Mario Romano saranno tra gli ospiti della serata per presentare, in esclusiva nazionale, il trailer di Pochi Attimi proiettato nella grande arena del paese.