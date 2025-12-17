L’Ue sceglie il Polo Meccatronica di Termini Imerese: 2 progetti da un milione per giovani e agricoltura

Il Polo Meccatronica di Termini Imerese è stato selezionato dall’Unione Europea per coordinare due importanti progetti: AgroRobotics e Youth Hub. Le iniziative, finanziate attraverso i programmi Erasmus+ e Erasmus+ Ka220-You con un budget complessivo di quasi un milione di euro, mirano a preparare gli studenti universitari sull’utilizzo della robotica applicata al settore agricolo e a potenziare le competenze degli operatori giovanili attraverso l’integrazione tra competenze digitali, capacità di resilienza emotiva e promozione dell’inclusione sociale.

Il progetto AgroRobotics si propone di rivoluzionare la didattica accademica nel comparto agricolo mediante l’impiego di tecnologie robotiche, velivoli a pilotaggio remoto, strumenti con interfaccia digitale e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. L’iniziativa, nell’ambito del programma Erasmus+, vede come capofila l’Università di Palermo, affiancata da partner quali Prism Impresa Sociale, centri di ricerca e atenei provenienti da Grecia, Portogallo, Austria, Bulgaria, oltre al Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese.

Youth Hub si concentra invece sull’equipaggiare gli operatori del settore giovanile con strumenti efficaci per migliorare la qualità e l’innovazione delle loro attività, privilegiando un metodo che coniuga alfabetizzazione digitale, resilienza psicologica e inclusività sociale.

«Essere stati individuati dall’Unione Europea per la gestione di due progetti dedicati alle nuove generazioni rappresenta un attestato di merito che valorizza il lavoro che stiamo svolgendo», dichiara Antonello Mineo, presidente del Polo Meccatronica Valley. «Il sostegno alle startup, ai giovani e alle imprese costituisce il nostro obiettivo principale. Da anni operiamo su questi fronti con lo scopo di accelerare i processi di sviluppo territoriale, fornendo supporto a chi desidera investire in idee e progetti innovativi per generare crescita economica».

Alessandro Melillo, direttore di Prism Impresa Sociale, aggiunge: «Siamo sempre soddisfatti di agire come catalizzatori per divulgare le opportunità offerte dall’Europa nel territorio. Questi progetti rappresentano un’ulteriore dimostrazione della collaborazione proficua con il Polo Meccatronica».