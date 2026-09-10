Caldo addio: in Sicilia arrivano piogge, temporali e aria d’autunno

Dopo settimane di caldo fuori stagione, la Sicilia si prepara a un cambio di circolazione che porterà piogge, temporali e un deciso calo delle temperature. Il primo segnale arriverà già in tarda serata, quando non sono esclusi rovesci sui settori nord-occidentali dell’isola.

Da domani lo scenario cambierà in modo più netto: piogge attese in prima mattinata sui settori occidentali, in estensione nel corso della giornata verso le zone settentrionali. Le temperature inizieranno a scendere proprio a partire da domani, con un miglioramento delle condizioni più marcato nel fine settimana.

L’anticiclone africano ha ancora una carta da giocare?

Le mappe a lungo termine non mostrano più tracce del cosiddetto anticiclone subtropicale, che per giorni ha tenuto la Sicilia sotto una cappa di caldo anomalo. Al suo posto si affaccia una circolazione più tipica dell’inizio dell’autunno, con aria fredda di origine nord atlantica pronta a scontrarsi con le acque ancora molto calde del Mediterraneo.

È proprio da questo contrasto termico che nascono i fenomeni più intensi osservati dai satelliti nelle ultime ore: enormi ammassi temporaleschi, i cosiddetti MCS (Mesoscale Convective System), insieme a strutture temporalesche a forma di V che stanno interessando le zone centrali del Paese.

Cosa succede oggi, giovedì 10 settembre

La giornata si apre con un ultimo sussulto dell’anticiclone africano, alimentato da venti meridionali che precedono l’arrivo del fronte atlantico. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento sul basso Tirreno.

Nel pomeriggio non sono escluse condizioni di instabilità sulle zone interne orientali, mentre nel resto dell’isola il tempo resterà stabile. In serata le nubi aumenteranno sui versanti settentrionali e occidentali, con temporali possibili in tarda sera proprio sui settori nord-occidentali.

Le temperature saliranno ancora per effetto dei venti meridionali, prima di iniziare a calare in serata a partire da ovest. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a forti sui settori occidentali. Mari poco mossi tendenti a mossi, fino a molto mosso nello Stretto di Sicilia.

Un fenomeno che coinvolge anche il resto d’Italia

Il cambio di circolazione non riguarda solo la Sicilia: anche il centro Italia sta facendo i conti con temporali di forte intensità, segno di un assetto atmosferico che nei prossimi giorni interesserà gran parte della Penisola, accompagnando l’isola verso un weekend più fresco e instabile, con condizioni di instabilità che dovrebbero prolungarsi fino a domenica sui settori orientali.