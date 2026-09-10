Cronaca

Ex marito ed ex moglie si picchiano per i figli: intervengono i carabinieri

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una lite legata alla gestione dei figli è degenerata in violenza tra due ex conviventi ad Agrigento, che sono finiti al pronto soccorso dopo essersi scambiati calci, pugni e schiaffi. A evitare conseguenze più gravi è stato l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate da una segnalazione al 112.

Protagonisti dell’episodio un uomo di quarant’anni e una donna di trentacinque, entrambi originari della città, attualmente in fase di separazione. Secondo la ricostruzione, sarebbe stata lei ad aggredire per prima l’ex partner nel corso di un acceso confronto, al quale l’uomo avrebbe risposto colpendola a sua volta.

Medicati al San Giovanni di Dio

Entrambi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Le lesioni non destano preoccupazione e i tempi di guarigione sono previsti in pochi giorni.

La vicenda si è consumata l’altra sera in un quartiere periferico di Agrigento. Il diverbio, nato da divergenze sull’affidamento dei figli, si sarebbe rapidamente trasformato in un acceso scontro verbale, sfociato poi nella colluttazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno riportato la calma separando i due contendenti.

Consigliati per te

  1. C’è posta per te, padre siciliano cerca i figli dopo un anno: busta aperta tra le lacrime
  2. Si picchiano dopo una lite: coppia di fidanzati in pronto soccorso
  3. Palermo riscopre i Decollati: festa, fede e un mistero durato 70 anni
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Aveva un fibroma da 16 chili nella pancia: choc all’ospedale di Marsala
Salute e Sanità
Poggioreale antica si apre alla comunità: successo per l’itinerario di cultura e promozione del territorio
Comunicati stampa
Palermo, tampona un’auto con due bambini a bordo e aggredisce un vigile: arrestato
Palermo
I giovani al centro, anche nelle aree più isolate: Strauss APS porta in Sicilia il progetto europeo Mobile Youth Work, giunto alla conclusione dopo due anni di intenso lavoro.
Comunicati stampa
Tre mezzi coinvolti in un incidente a Palermo: giovane in codice rosso a Villa Sofia
Cronaca