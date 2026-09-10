Ex marito ed ex moglie si picchiano per i figli: intervengono i carabinieri

Una lite legata alla gestione dei figli è degenerata in violenza tra due ex conviventi ad Agrigento, che sono finiti al pronto soccorso dopo essersi scambiati calci, pugni e schiaffi. A evitare conseguenze più gravi è stato l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate da una segnalazione al 112.

Protagonisti dell’episodio un uomo di quarant’anni e una donna di trentacinque, entrambi originari della città, attualmente in fase di separazione. Secondo la ricostruzione, sarebbe stata lei ad aggredire per prima l’ex partner nel corso di un acceso confronto, al quale l’uomo avrebbe risposto colpendola a sua volta.

Medicati al San Giovanni di Dio

Entrambi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Le lesioni non destano preoccupazione e i tempi di guarigione sono previsti in pochi giorni.

La vicenda si è consumata l’altra sera in un quartiere periferico di Agrigento. Il diverbio, nato da divergenze sull’affidamento dei figli, si sarebbe rapidamente trasformato in un acceso scontro verbale, sfociato poi nella colluttazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno riportato la calma separando i due contendenti.