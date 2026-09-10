Belmonte Mezzagno si ferma per Karol e Giuseppe, la commovente fiaccolata

Un fiume silenzioso di luce e commozione ha attraversato ieri sera le strade di Belmonte Mezzagno. Tante persone, con una straordinaria partecipazione di giovani, hanno preso parte alla fiaccolata organizzata dal parroco della chiesa Santissimo Crocifisso in memoria di Karol Greco e Giuseppe Bisconti, i due giovanissimi belmontesi morti tre giorni fa nell’incidente avvenuto alla cronoscalata di Erice.

All’iniziativa, partita alle 21, ha aderito anche l’amministrazione comunale. “La nostra presenza alla fiaccolata – ha dichiarato il sindaco Maurizio Milone – vuole essere un abbraccio corale e silenzioso, un segno tangibile di vicinanza e supporto umano ai genitori, ai parenti e agli amici di Giuseppe e Karol. Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni e le realtà del territorio a unirsi a questo cammino di luce e raccoglimento”.

Migliaia in strada, silenzio e commozione

La comunità, rispondendo all’invito della Parrocchia del SS. Crocifisso e dell’Amministrazione Comunale, ha risposto con una compostezza esemplare. Candele accese, sguardi lucidi e un silenzio assordante hanno accompagnato l’abbraccio corale ai familiari e agli amici dei due ragazzi. Il paese ha scelto di annullare ogni festeggiamento patronale per raccogliersi nell’unico cammino possibile: quello del dolore condiviso e della solidarietà umana.

Al termine della fiaccolata, il sindaco Milone ha commentato: “Ieri sera Belmonte Mezzagno ha mostrato il suo cuore più nobile e vulnerabile. Vedere migliaia di persone, e soprattutto tantissimi dei nostri giovani, camminare fianco a fianco con una compostezza così profonda, è stata la prova visibile di un legame che la morte non può spezzare”. L’Amministrazione Comunale ha rinnovato il proprio ringraziamento alla Parrocchia e a ogni cittadino che ha partecipato, sottolineando come una notte di profonda tristezza si sia trasformata in una solenne testimonianza di amore e coesione comunitaria.