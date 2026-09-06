Belmonte Mezzagno piange Giuseppe e Karol, morti alla cronoscalata di Erice

Hanno un nome e un volto le due vittime della tragedia alla Cronoscalata Monte Erice: si tratta di Giuseppe Bisconti, 18 anni, e Karol Greco, 20 anni, entrambi originari di Belmonte Mezzagno, comune alle porte di Palermo. I due giovani sono morti travolti dall’auto da corsa uscita fuori pista all’altezza della postazione nove.

Accomunati dalla passione per i motori, i due amici avevano lasciato casa per assistere a una giornata di sport, trasformatasi invece in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

A travolgerli è stata la Peugeot 308 TCR guidata dal pilota nisseno Marco Nicoletti, uscito illeso dall’impatto dopo aver sfondato un muretto di protezione. Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Grave anche il bilancio per un commissario di gara, Mario Marchetti, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Sant’Antonio Abbate di Trapani, dove i sanitari stanno cercando di salvargli la vita.

Belmonte Mezzagno annulla i festeggiamenti del Ss. Crocifisso

La notizia della morte di Giuseppe e Karol è arrivata a Belmonte Mezzagno proprio nelle ore in cui sarebbero dovuti partire i festeggiamenti in onore del Ss. Crocifisso. L’intera comunità si è stretta attorno alle famiglie colpite da un lutto tanto improvviso quanto devastante.

Come segno di rispetto e cordoglio, le autorità locali e i comitati organizzatori hanno deciso di cancellare tutte le manifestazioni in programma dal 7 al 14 settembre.

L’ipotesi di un guasto meccanico all’origine dell’incidente

Dai primi rilievi emergerebbe l’ipotesi di un guasto tecnico alla base dell’uscita di pista. Secondo questa ricostruzione, la vettura condotta da Nicoletti avrebbe proseguito la corsa a velocità sostenuta nonostante i tentativi di arrestarla, travolgendo in sequenza i due giovani, il commissario di gara, una balla di fieno e un’ulteriore vettura parcheggiata fuori tracciato, ai margini del circuito. L’auto da corsa sarebbe poi finita in un fossato: il pilota, sotto shock per l’accaduto, non avrebbe riportato conseguenze fisiche.