CronacaIn primo pianoPalermo

Sparatorie e pestaggi a Palermo: sale a 6 il bilancio dei feriti: è guerra tra bande Cep-Borgo Nuovo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un vero e proprio far west. Sale a sei il bilancio dei feriti nella giornata di oggi a Palermo, dove tra i quartieri di Borgo Nuovo e Cep si starebbe consumando quello che gli investigatori considerano un vero e proprio regolamento di conti tra due fazioni rivali. Una scia di violenza che ha visto susseguirsi sparatorie e pestaggi in diverse zone della città, tenendo impegnati carabinieri e polizia su più fronti contemporaneamente.

Il primo episodio ha riguardato Giovanni e Saverio Zinna, rispettivamente nipote e zio di 32 e 52 anni, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Il più giovane è stato trasportato in codice di gravità all’ospedale Ingrassia, mentre lo zio è stato ricoverato al Cervello. Poco dopo, in via Castellana, a Borgo Nuovo, un gruppo composto da almeno sei persone ha aggredito a calci e pugni un padre e un figlio, entrambi finiti al pronto soccorso di Villa Sofia con ferite diffuse su tutto il corpo e uno dei due colpito anche alla testa.

La sequenza non si è fermata qui. Al pronto soccorso del Policlinico si sono infatti presentati altri due feriti, arrivati con mezzi propri e senza l’intervento del 118. Uno dei due porta i segni di ulteriori colpi di arma da fuoco, mentre il secondo ha riportato la rottura di tutti i denti in seguito a un violento pestaggio.

Quattro episodi in poche ore, concentrati tra le periferie di Borgo Nuovo e del Cep, disegnano secondo gli inquirenti i contorni di una vera e propria spedizione punitiva tra fazioni contrapposte. Le forze dell’ordine stanno lavorando per stabilire eventuali collegamenti tra i diversi fatti e risalire alle responsabilità, in un contesto che fa temere una nuova escalation di tensione tra i due quartieri.

Consigliati per te

  1. Educare insieme per cambiare Palermo: la sfida parte da Borgo Nuovo
  2. “Corleone libera e produttiva”, l’affascinante borgo sicano ora guarda al futuro
  3. Fucilate a Palermo, fermato un ragazzo di Borgo nuovo
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Scoppia petardo, 23enne con mano devastata al Civico
Botte da orbi in via Castellana a Palermo: papà e figlio massacrati da 6 uomini
Cronaca Palermo
Palermo, sparatoria al Cep: feriti Saverio e Giovanni Zinna
In primo piano Palermo
Preparate le “trapuntine”, arrivano pioggia e fresco in Sicilia dal weekend
Meteo
Schiacciato dal trattore in campagna, muore uomo al Civico
Cronaca
CATANIA – Innovazione e sviluppo economico: nasce Zenith Accelerator, la nuova piattaforma per la crescita delle imprese siciliane
Comunicati stampa