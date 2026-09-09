PalermoSalute e Sanità

Mammografia, Pap test e vaccini: al Politeama una giornata di prevenzione gratuita

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Non solo confronto scientifico e istituzionale sul rischio infettivo, ma anche prevenzione direttamente a disposizione dei cittadini. In occasione dell’ICA Day, in programma domani, giovedì 10 settembre, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, l’ASP di Palermo sarà presente dalle 9.30 alle 18.30 con uno spazio dedicato a screening, informazioni e servizi rivolti alla popolazione.

Nel corso della giornata sarà possibile accedere a diverse attività gratuite di prevenzione. Per lo screening del tumore del colon retto sarà distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci alle persone di età compresa tra 50 e 69 anni. Per lo screening del tumore della mammella sarà possibile prenotare la mammografia per le donne tra 50 e 69 anni, mentre per lo screening del cervicocarcinoma le donne tra 25 e 64 anni potranno prenotare Pap test o HPV test.

Sarà, inoltre, possibile effettuare la consultazione dell’anagrafe vaccinale e il rilascio del certificato di vaccinazione, oltre ad accedere a uno sportello amministrativo per informazioni e pratiche relative, tra l’altro, ad esenzione ticket, cambio del medico o rilascio tessera sanitaria.

L’ICA Day – Innovazione tecnologica, investimenti e governance del rischio infettivo riunirà al Politeama rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, università, società scientifiche, enti di ricerca e mondo produttivo, con una giornata articolata in sessioni scientifiche, tavole rotonde e un Hackathon multidisciplinare.

Consigliati per te

  1. ASP Palermo, open day itinerante: dopo Ciminna si prosegue a Mondello e Forum Palermo
  2. Contro l’influenza porte aperte al Civico: una giornata di vaccini gratuiti per tutta la città
  3. Autismo, dal Teatro Politeama tre novità per il futuro in Sicilia: servizi integrati, aule multisensoriali e un nuovo centro sul mare, frutto del lavoro di ParlAutismo in raccordo con le Istituzioni
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Trema la poltrona del sindaco di Palermo, Caronia: “Fuori dalla maggioranza arlecchino di Lagalla”
Politica
Tragedia sulla 640: 22enne perde la vita in un frontale con un tir
Cronaca
Aveva 31 anni Andrea Liberto, morto folgorato da una scarica elettrica a Palermo
Cronaca Palermo
Palermo, gli sequestrano lo scooter e minaccia di far saltare tutto in aria: arrestato
Cronaca
Mondello, uno sguardo di troppo e scatta il pestaggio: fermati due minorenni
Cronaca