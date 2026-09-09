Mammografia, Pap test e vaccini: al Politeama una giornata di prevenzione gratuita

Non solo confronto scientifico e istituzionale sul rischio infettivo, ma anche prevenzione direttamente a disposizione dei cittadini. In occasione dell’ICA Day, in programma domani, giovedì 10 settembre, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, l’ASP di Palermo sarà presente dalle 9.30 alle 18.30 con uno spazio dedicato a screening, informazioni e servizi rivolti alla popolazione.

Nel corso della giornata sarà possibile accedere a diverse attività gratuite di prevenzione. Per lo screening del tumore del colon retto sarà distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci alle persone di età compresa tra 50 e 69 anni. Per lo screening del tumore della mammella sarà possibile prenotare la mammografia per le donne tra 50 e 69 anni, mentre per lo screening del cervicocarcinoma le donne tra 25 e 64 anni potranno prenotare Pap test o HPV test.

Sarà, inoltre, possibile effettuare la consultazione dell’anagrafe vaccinale e il rilascio del certificato di vaccinazione, oltre ad accedere a uno sportello amministrativo per informazioni e pratiche relative, tra l’altro, ad esenzione ticket, cambio del medico o rilascio tessera sanitaria.

L’ICA Day – Innovazione tecnologica, investimenti e governance del rischio infettivo riunirà al Politeama rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, università, società scientifiche, enti di ricerca e mondo produttivo, con una giornata articolata in sessioni scientifiche, tavole rotonde e un Hackathon multidisciplinare.