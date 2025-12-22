Fucilate a Palermo, fermato un ragazzo di Borgo nuovo

PALERMO – C’è un nome e un volto dietro il drammatico episodio di sangue che ha scosso il cuore di Palermo lo scorso weekend. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno stretto il cerchio attorno a un ventenne residente nel quartiere Borgo Nuovo, ritenuto il presunto responsabile del ferimento di Valentina Peonio, la 33enne colpita da una fucilata tra sabato e domenica. Il giovane si trova attualmente in Questura per rispondere alle domande degli inquirenti.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, Valentina Peonio si trovava in piazza Nascè in compagnia di un’amica quando l’attenzione delle due donne è stata attirata da un’arma visibile all’interno di un’auto in sosta. Spaventate, le amiche avrebbero tentato di allontanarsi velocemente verso la propria vettura. In quei frangenti concitati, il ventenne avrebbe imbracciato il fucile da caccia — sembrerebbe con l’intento goliardico di “mostrarlo” — facendo però partire accidentalmente la scarica che ha centrato la donna.

I rilievi delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze descrivono momenti di puro caos: subito dopo lo sparo, il giovane si sarebbe avvicinato alla vittima per chiederle scusa, ma sarebbe poi stato convinto a dileguarsi da una ragazza che era con lui. La fuga è avvenuta a bordo di una Smart. In preda al panico, il ragazzo ha poi nascosto l’arma seppellendola in un terreno a Borgo Nuovo, indicando lui stesso il punto esatto agli agenti della Scientifica durante le prime ammissioni.

Mentre il ventenne chiarisce la sua posizione davanti ai magistrati, Valentina Peonio resta sotto osservazione presso il Trauma Center di Villa Sofia. Le sue condizioni sono definite stazionarie. Nonostante l’ipotesi dell’incidente sia quella predominante, la Squadra Mobile continua a setacciare i filmati della zona per ricostruire ogni secondo di quella notte e valutare eventuali complicità, a partire dalla posizione della giovane che avrebbe favorito la fuga dell’indagato.