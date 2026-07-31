CronacaPalermo

Scontro tra moto nella notte: addio alla piccola Alessandra, 14 anni

di Redazione Web
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Termini Imerese piange Alessandra Martorana, 14 anni, morta nella serata di ieri in un violentissimo scontro tra due motocicli sulla Strada Statale 113, poco dopo il ponte San Leonardo, nel tratto verso Trabia.

La ragazza viaggiava come passeggera su uno dei due mezzi coinvolti. Le cause dello scontro restano da chiarire e sono al vaglio degli inquirenti.

L’impatto è stato di estrema gravità fin da subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la giovane e le hanno prestato le prime cure. Le ferite riportate, però, si sono rivelate troppo gravi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia, impegnati nella messa in sicurezza del tratto stradale e nei rilievi per ricostruire la dinamica.

Per consentire le operazioni, il traffico sulla SS113 è stato completamente interrotto. La strada è rimasta chiusa per ore: la circolazione è tornata regolare solo nelle prime ore del mattino.

Il cordoglio della sindaca Terranova

La notizia ha scosso l’intera comunità di Termini Imerese. La sindaca Terranova ha affidato il proprio cordoglio a un messaggio: “Non esistono parole capaci di lenire il dolore per la perdita di una vita così giovane. La tragica scomparsa di Alessandra ha sconvolto l’intera comunità di Termini Imerese. Esprimo il più profondo cordoglio e mi stringo con affetto alla sua famiglia, agli amici e a quanti le hanno voluto bene.”

La prima cittadina ha anche annunciato provvedimenti concreti: “Per condividere questo immenso dolore, ho disposto il lutto cittadino per la giornata di domani, 1° agosto, in occasione dei funerali, e il rinvio della Notte Bianca. È il tempo del silenzio, della preghiera e dell’abbraccio a una famiglia che sta vivendo la prova più difficile.”

Il messaggio della sindaca si è chiuso con un saluto alla ragazza: “Ciao, Alessandra. Termini Imerese non ti dimenticherà.”

I funerali si terranno domani, 1° agosto, giornata in cui la città osserverà il lutto cittadino disposto dall’amministrazione comunale.

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