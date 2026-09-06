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Auto fuori strada durante la gara a Erice: morto un commissario, due feriti

di Redazione Web
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Tragedia sul percorso della cronoscalata Monte Erice: una vettura in gara è uscita fuori strada travolgendo un commissario di gara, morto sul colpo secondo le prime informazioni. Nell’incidente sarebbero rimaste ferite anche altre due persone. La manifestazione è stata immediatamente sospesa.

L’episodio si è verificato durante la 68ª edizione della storica competizione automobilistica organizzata dall’Automobile Club di Trapani, gara valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), per il campionato italiano velocità montagna (CIVM) e per il tricolore riservato alle vetture classiche.

All’edizione 2026 della cronoscalata avevano preso parte 260 equipaggi, con un parco partenti composto da 153 vetture moderne e 107 storiche, secondo i dati ufficiali diffusi dagli organizzatori.

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