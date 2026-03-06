In Sicilia si gira una nuova serie tv, casting aperti per attori

La Sicilia si conferma ancora una volta terra di cinema e grandi produzioni. Tra la fine di marzo e aprile 2026, la provincia di Trapani si trasformerà nel set di una nuova e misteriosa serie televisiva. Sebbene il titolo e la produzione restino per il momento blindati dal massimo riserbo, la macchina organizzativa è già in pieno movimento.

L’agenzia Talè Casting, guidata da Valeria Piraino ed Erika Capizzo, ha infatti annunciato l’apertura delle selezioni per individuare nuovi volti da inserire nel cast. La ricerca è focalizzata su profili specifici: si cercano uomini di età compresa tra i 60 e i 90 anni.

Per partecipare alla selezione, che in questa fase si svolgerà esclusivamente online, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Residenza: Province di Palermo o Trapani.

Competenze linguistiche: È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Età: Fascia anagrafica 60-90 anni.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura via email all’indirizzo casting.generici@gmail.com. Nella domanda occorre specificare:

Dati anagrafici (Nome, cognome, età).

Contatti (Recapito telefonico e residenza).

Livello di inglese parlato.

È inoltre necessario allegare due fotografie recenti: un primo piano e una foto a figura intera. Un’occasione imperdibile per gli attori del territorio che desiderano prendere parte a un progetto televisivo di respiro nazionale.