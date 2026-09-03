La Finanza scopre un carico irregolare di gasolio: fermato un autocarro

Nell’ambito del piano di intensificazione del controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale allo scopo di prevenire e contrastare i traffici illeciti, particolare attenzione è indirizzata verso i veicoli commerciali dediti al trasporto di merci sulla rete stradale.
Nel corso di un’attività di pattugliamento condotta nel comune di Realmonte, in località Contrada Fauma, i Finanzieri della Tenenza di Porto Empedocle hanno sottoposto a controllo un autocarro che risultava visibilmente carico.
All’interno del cassone posteriore del mezzo erano, infatti presenti, 33 taniche di plastica di diverse capacità che sono risultate contenere gasolio per autotrazione.
A fronte di tale insolito trasporto di carburante, il conducente non è stato, tuttavia, in grado di esibire alcuna documentazione di accompagnamento.
Alla luce di quanto rilevato, i militari hanno contestato al trasportatore l’illecito amministrativo relativo alla sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise sui prodotti energetici, procedendo, conseguentemente, a sequestrare il gasolio illecitamente detenuto, per un quantitativo complessivo di circa 750 litri, nonché a sottoporre a fermo amministrativo l’autocarro utilizzato per il trasporto.
L’attività svolta si inquadra nell’ambito dei compiti istituzionali affidati al Corpo, in aderenza al ruolo di polizia economico-finanziaria, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e repressione dei fenomeni connotati da forte pericolosità sociale. Tra questi rientrano le frodi sui prodotti petroliferi che, oltre a recare gravi danni alle entrate dello Stato, generano sensibili effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza, anche a causa delle frequenti infiltrazioni delle organizzazioni criminali.
I controlli della Guardia di Finanza proseguiranno al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illecito e salvaguardare la sicurezza dei trasporti, anche in concomitanza con l’aumento del volume dei mezzi in transito lungo le arterie del territorio agrigentino.
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