Palermo, tunisino irregolare picchia ragazza per rubare lo smartphone

In via Chiappara del Carmine, nel centro storico di Palermo, un giovane di 18 anni, di nazionalità tunisina e irregolare sul territorio nazionale, ha aggredito brutalmente una ragazza per sottrarle lo smartphone.

Intorno alle ore 22:00, l’aggressore ha intercettato la vittima intimandole di consegnare il cellulare. Davanti alla resistenza della giovane, il diciottenne non ha esitato a colpirla con un violento pugno al volto, riuscendo così a strapparle il dispositivo e a darsi alla fuga tra i vicoli.

La ragazza, nonostante lo shock e il dolore, è riuscita immediatamente a chiedere aiuto a una pattuglia in transito nei pressi di piazza Giulio Cesare. Ne è scaturito un concitato inseguimento a piedi che ha attraversato l’asse di via Roma e via Maqueda, concludendosi all’interno del mercato di Ballarò. Gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo in via delle Pergole, recuperando la refurtiva.

Il giovane, accusato di rapina aggravata e violazione delle norme sull’immigrazione, è stato trasferito presso il carcere di Pagliarelli.