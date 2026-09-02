Ruba luce e nasconde droga in casa, palermitano nei guai

Proseguono i controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica, condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani insieme al personale specializzato delle società fornitrici di energia elettrica.

Nel corso dei controlli sono state deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Marsala due persone, un uomo originario di Palermo e una donna originaria di Mazara del Vallo, che avrebbero manomesso gli impianti di distribuzione dell’energia realizzando allacci abusivi alla rete pubblica, escludendo il misuratore per alimentare abitazioni private o attività commerciali.

All’uomo sono inoltre contestati i reati di invasione di edifici, poiché risultato occupante senza titolo dell’appartamento in questione, e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 32 grammi di crack, 17 di cocaina, 9 di eroina e 4 di hashish, oltre a due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, insieme alla somma di 620 euro in banconote di vario taglio, due telefoni cellulari e un impianto di videosorveglianza completo, utilizzato per monitorare la pubblica via dall’interno dell’appartamento.