Cronaca

Incidente mortale tra moto e auto sulla SS115, muore un uomo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un motociclista ha perso la vita in un violento incidente lungo la strada statale 115, alle porte di Sciacca, all’altezza dello svincolo per contrada Cava di Lauro. Per l’uomo, secondo le prime ricostruzioni, non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

Cosa avrebbe causato lo schianto?

Il centauro viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata, un’Aprilia 600, in direzione Sciacca provenendo da Ribera. Secondo le prime informazioni raccolte, il conducente avrebbe tentato di evitare un ostacolo improvviso sulla carreggiata, finendo però sulla corsia opposta, dove in quel momento stava sopraggiungendo un’auto. Lo scontro tra i due mezzi non ha lasciato scampo al motociclista.

Sul posto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, ancora al vaglio degli inquirenti.

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