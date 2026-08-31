Cronaca

Palermo, polizia salva un uomo che sta per getrarsi da un cavalcavia

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un uomo è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato mentre attraversava un momento di gravissima difficoltà su un cavalcavia nella zona occidentale di Palermo. A dare l’allarme era stato un familiare, allertato dallo stesso uomo sulle sue intenzioni, senza però riuscire a indicare con precisione il luogo in cui si trovasse.

La ricerca tra i cavalcavia della città

Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno battuto diversi sovrappassi cittadini prima di individuare l’uomo, seduto a terra e visibilmente provato, in un punto della zona occidentale della città.

L’intervento degli agenti

Nel momento in cui i poliziotti si sono avvicinati, l’uomo ha avuto una reazione improvvisa, dirigendosi verso la barriera di sicurezza. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo in tempo, riportandolo in una zona protetta nonostante la sua iniziale resistenza. Sul posto è stato allestito un cordone per allontanare curiosi e passanti, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Il dialogo che ha fatto la differenza

Determinante, in questa fase, è stato l’approccio degli agenti, che hanno scelto la via dell’ascolto: parlando con calma, sono riusciti a instaurare un rapporto di fiducia con l’uomo, che si è progressivamente tranquillizzato raccontando le difficoltà personali che lo avevano condotto fin lì. Il dialogo ha permesso di evitare il peggio e di affidarlo alle cure sanitarie.

Episodi come questo rientrano nelle attività di prevenzione che le forze dell’ordine svolgono quotidianamente in situazioni di crisi, spesso decisive nel dare a chi attraversa un momento di grave sofferenza la possibilità di chiedere aiuto.

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