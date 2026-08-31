Rissa in albergo a Terrasini durante un blackout: denunciati sei turisti maltesi

Controlli straordinari dei Carabinieri tra Carini, Terrasini e Isola delle Femmine, in questi ultimi giorni di agosto caratterizzati da una significativa presenza di turisti e visitatori, anche provenienti da Palermo, nelle località della costa. I militari della Compagnia di Carini, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo, della locale Polizia Municipale e del personale Enel, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza e circolazione stradale.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato complessivamente 8 persone per diverse ipotesi di reato.

Tra queste, un 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, e una 30enne sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica: secondo quanto accertato, avrebbero realizzato un allaccio abusivo alla rete. I due sono stati inoltre deferiti per lottizzazione abusiva poiché, all’interno di un terreno agricolo situato a Carini, avrebbero realizzato un manufatto in assenza delle previste autorizzazioni.

Nell’ambito dello stesso dispositivo di controllo, sei persone di origine maltese, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, sono state denunciate per rissa. L’episodio si sarebbe verificato all’interno del ristorante di una struttura alberghiera di Terrasini, dove il gruppo era ospite. Durante un momentaneo blackout elettrico e per cause tuttora in corso di accertamento, i sei sarebbero venuti alle mani, colpendosi con calci e pugni.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. Complessivamente sono state controllate 42 persone e 17 veicoli. 14 le violazioni al Codice della strada accertate, per un importo complessivo di 2.816 euro.

I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e alle località costiere, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità e con l’obiettivo di garantire una presenza costante e capillare sul territorio anche nella fase conclusiva della stagione estiva.