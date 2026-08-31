Cronaca

Trovato morto 43enne scomparso: era uscito nel pomeriggio

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Si è conclusa con il ritrovamento del corpo la vicenda della scomparsa di Damiano Petitto, il 43enne di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di due giorni fa a Canicattì, in provincia di Agrigento. L’uomo è stato trovato senza vita ieri mattina in contrada Calici, a circa un chilometro dal punto in cui era stata rinvenuta la sua auto.

Il ritrovamento a contrada Calici

A individuare il corpo sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Canicattì, impegnati nelle ricerche insieme ad alcuni familiari dell’uomo. Le operazioni erano scattate dopo che i parenti, non riuscendo più a mettersi in contatto con Petitto, avevano dato l’allarme, temendo che gli fosse accaduto qualcosa.

Le indagini in corso

Sulle cause e sulla dinamica del decesso indagano ora le autorità competenti, che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

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