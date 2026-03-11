Auto si ribalta in via Roma: caos traffico in pieno centro a Palermo

Un’auto si è ribaltata questa mattina in via Roma, a Palermo, all’incrocio con via Mariano Stabile. L’incidente ha mandato in tilt la circolazione in uno dei tratti più trafficati del centro del capoluogo siciliano.

Sul posto è arrivata un’ambulanza. Le condizioni degli occupanti del veicolo e la dinamica esatta dello schianto non sono ancora state rese note.

La carreggiata è rimasta parzialmente bloccata in attesa della rimozione del mezzo. Il traffico scorre a rilento e i disagi per gli automobilisti si sono estesi alle strade limitrofe.