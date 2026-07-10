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Palermo, mattinata di caos sul Ponte Corleone: strada chiusa dalle 10

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Cambio di programma per i cantieri del Ponte Corleone a Palermo: l’operazione di posizionamento del secondo concio dell’impalcato, che interessa la carreggiata di viale della Regione Siciliana verso Catania, non partirà più all’alba come annunciato in precedenza, ma alle 10 del mattino. Lo slittamento comporterà la chiusura temporanea del tratto stradale coinvolto proprio a partire da quell’orario.

A comunicarlo è Anas, che gestisce il cantiere di ammodernamento della struttura. Il rinvio dell’intervento — che riguarda nello specifico il ponte laterale della circonvallazione — è stato deciso dopo un confronto diretto con la polizia municipale e con il Comune di Palermo, allo scopo di individuare la finestra oraria più adatta a garantire sia la sicurezza del cantiere sia una gestione ordinata del traffico cittadino.

Per consentire il varo in condizioni di sicurezza, la carreggiata interessata resterà chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni, con gli agenti della polizia municipale impegnati sul posto per regolare la circolazione e indirizzare i veicoli in transito.

Anas fa sapere che seguiranno ulteriori comunicazioni sull’evoluzione dei lavori man mano che le attività procederanno, e raccomanda a chi deve percorrere viale della Regione Siciliana di tenere conto della modifica alla viabilità nell’organizzare gli spostamenti della giornata, specie in vista dell’orario di chiusura fissato per le 10.

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