CronacaPalermo

Orrore tra Capaci e Isola delle Femmine, trovati resti umani in spiaggia, indaga la Procura di Palermo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Due ritrovamenti ravvicinati hanno allarmato il litorale palermitano: nelle ultime ore il mare ha restituito resti ossei sulle spiagge di Capaci e di Isola delle Femmine. La Procura della Repubblica ha disposto accertamenti medico-legali e test del DNA per risalire all’identità della vittima o delle vittime.

Cosa è stato trovato e dove

I resti rinvenuti comprendono una parte della tibia e un piede, ritenuti presumibilmente di un uomo in base alla scarpa da ginnastica e al calzino ancora presenti sull’arto. I cittadini che si sono imbattuti nelle macabre scoperte hanno contattato le forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza le aree e avviare i rilievi scientifici.

L’ipotesi dei naufragi nel Canale di Sicilia

Gli investigatori non escludono che i frammenti appartengano a vittime di uno dei tanti naufragi avvenuti nel Canale di Sicilia lungo le rotte migratorie verso l’Europa. Le correnti marine, nel corso del tempo, avrebbero potuto trascinare i resti fino alla costa palermitana, depositandoli in punti distanti tra loro.

I reperti sono stati affidati all’autorità giudiziaria. Gli esiti degli esami autoptici e i risultati del DNA determineranno i passi successivi dell’inchiesta.

Consigliati per te

  1. Tamponamento tra due tir e un’auto sulla A29: traffico bloccato a Isola delle Femmine
  2. Aspetta una TAC per giorni e muore a 41 anni: la Procura indaga sul Civico di Palermo
  3. Benzina e un biglietto con «5.000 euro»: così la mafia bussa ai lidi di Isola delle Femmine all’alba della stagione
  4. Va al pronto soccorso con problemi respiratori, la mandano a casa e muore: indaga la procura
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tragedia a Palermo, spara all'inquilino che non paga l'affitto, arrestato
Paura a Palermo, scontro in via Oreto: 36enne in ospedale in gravi condizioni
Cronaca Palermo
Scuolabus ribaltato a Mazara, due bimbi in gravi condizioni: venti feriti in tutto
Cronaca In primo piano Trapani
Drammatico incidente, scuolabus ribaltato dopo uno scontro: 20 feriti, 10 sono bambini
Cronaca In primo piano Trapani
Legati ad un immenso cielo, esce oggi il nuovo album del cantautore siciliano Antonio Agnello
Comunicati stampa
Palermo, consegnati i lavori della Tratta C del tram, tre anni di cantiere
Economia Palermo