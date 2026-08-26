Incidente sulla Tangenziale ovest di Catania, un ferito a Misterbianco

A causa di un incidente stradale, traffico rallentato con code, in direzione Svincolo con la SS 114 Catania Sud, su R.A. 15 “Tangenziale ovest di Catania”, al km 6.300, all’altezza di Misterbianco (Catania).

Nel sinistro, che ha coinvolto una moto e un’autovettura, si registra un ferito.

Nel luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.